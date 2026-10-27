Kammerer-Urteil rechtskräftig: Staatsanwaltschaft erhebt keinen Einspruch

Der einstimmige Freispruch für den ehemaligen Studienkollegen im Mordfall Daniela Kammerer ist rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat innerhalb der dreitägigen Frist keine Rechtsmittel gegen das am Freitag gefällte Urteil eingelegt.

Damit ist das strafrechtliche Verfahren gegen den inzwischen 42-jährigen Mann, der beschuldigt worden war, die damals 19-jährige Studentin im Juni 2005 in Innsbruck getötet zu haben, endgültig abgeschlossen.

Der in Australien lebende 42-Jährige nach dem Prozess am Freitag zur TT: „Mir fällt eine unendliche Last von den Schultern – es ist festgestellt, dass all diese Vorwürfe haltlos waren. Ich kann jetzt endlich ohne Angst in das Leben mit meiner Partnerin und meinem Sohn zurückkehren, das uns so lange genommen wurde.“

Zuerst ging es mit den Eltern jedoch für ein paar Tage nach Niederösterreich, bevor für den Manager der Rückflug nach Australien folgt. Zu Flughäfen hat er ein gespaltenes Verhältnis. Seit seiner Verhaftung 2014 in Wien Schwechat leidet der Mann unter Panikattacken. Für die Ermittler geht die Suche nach dem Mörder von Daniela Kammerer weiter. (TT)