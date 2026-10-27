Gemeinsame Anstrengung
Energieeffizienz: St. Johann erhält fünftes „e“ und damit die höchste Auszeichnung
Bürgermeister Stefan Seiwald (links hinten) mit dem e5-Team (v.l.n.r. Gregor Salinger, Hans Soder, Teamleiter Andreas Franze und Susanne Hartrumpf) der Marktgemeinde St. Johann in Tirol bei der Verleihung Anfang Oktober.
© Energieagentur Tirol/Blitzkneisser
Bei der e5-Gala im Landhaus wurde der Marktgemeinde kürzlich die allerhöchste Auszeichnung in Sachen Energieeffizienz zuteil: Mit der Verleihung des fünften „e“ ist man nun eine von nur vier Gemeinden in ganz Tirol, die das bisher geschafft haben.
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