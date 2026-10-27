Job-Angebot aus Australien: Verlässt Meghan England schon wieder?
Ein lukratives TV-Angebot aus Australien sorgt für Spekulationen um Herzogin Meghan. Die Ehefrau von Prinz Harry könnte schon bald eine prominente Rolle bei „Junior MasterChef Australia“ übernehmen. Für den Job müsste sie allerdings mehrere Wochen in Melbourne verbringen.
Nach ihrer überraschenden Rückkehr nach England Ende August steht bei Herzogin Meghan offenbar bereits der nächste Karriereschritt an. Wie die britische Daily Mail berichtet, soll die 45-Jährige als Moderatorin für die Neuauflage von „Junior MasterChef Australia“ im Gespräch sein.
Die beliebte Kochshow kehrt nach sechs Jahren Pause zurück. Gedreht werden soll Anfang bis Mitte 2027 im australischen Bundesstaat Victoria. Meghan wäre dabei dem Bericht zufolge gemeinsam mit „MasterChef“-Jurorin Poh Ling Yeow vor der Kamera zu sehen.
Für die ehemalige „Suits“-Darstellerin wäre das kein völlig neues Terrain. Bereits Anfang dieses Jahres überraschte sie mit einem Gastauftritt bei „MasterChef Australia“ und sorgte damit für großes Medieninteresse.
Harry und die Kinder vor schwieriger Frage
Sollte Meghan den Job tatsächlich annehmen, müsste sie mehrere Wochen in Melbourne verbringen. Damit stellt sich für Prinz Harry und die gemeinsamen Kinder Archie und Lilibet die Frage, ob sie in Großbritannien bleiben oder Meghan nach Australien begleiten.
Offiziell bestätigt wurde bislang weder das Engagement noch ein möglicher Umzug auf Zeit. Laut Daily Mail gilt es jedoch als denkbar, dass Harry seine Frau während der Dreharbeiten begleitet.
Australien nur ein Zwischenstopp?
Der mögliche TV-Job fügt sich in Berichte ein, wonach die Sussexes über einen internationalen Lebensstil nachdenken sollen. Insider hatten bereits im Sommer erklärt, dass die Familie nicht dauerhaft in England bleiben wolle. Neben Kanada wird dabei auch Australien immer wieder als möglicher Wohnort auf Zeit genannt.
Ob Meghan tatsächlich für „Junior MasterChef Australia“ unterschreibt, ist derzeit noch offen. Fest steht jedoch: Der neue TV-Job könnte weitreichende Folgen für die Zukunft der Sussexes haben.
Netflix-Doku blieb unter Erwartungen
Dass Meghan ausgerechnet für eine Kochshow gehandelt wird, kommt nicht von ungefähr. Die ehemalige Schauspielerin setzt seit einiger Zeit verstärkt auf Lifestyle- und Kulinarik-Themen. Mit ihrer Netflix-Serie rund ums Kochen, Gastgeben und Genießen sowie mehreren medialen Food-Projekten versucht sie, sich zunehmend als Lifestyle-Unternehmerin und Genuss-Expertin zu positionieren.
Ganz reibungslos verlief Meghans Vorstoß ins Kulinarik- und Lifestyle-Fernsehen allerdings nicht. Ihre Netflix-Serie über Kochen, Gastgeben und ihren Lebensstil sorgte zwar für große Aufmerksamkeit, konnte die hohen Erwartungen vieler Kritiker und Zuschauer jedoch nur teilweise erfüllen.
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