Endlich gekrönt! Warum dieser Star mit 55 der neue „Sexiest Man Alive“ ist

Früher war George Clooney der große Frauenschwarm von „Emergency Room“, heute stiehlt ihm ein alter Kollege die Show: Das People-Magazin hat Noah Wyle zum neuen „Sexiest Man Alive“ gekürt. Dass ausgerechnet er diese Auszeichnung erhält, hätte der 55-Jährige selbst am allerwenigsten erwartet.

Als Noah Wyle erfuhr, dass ihn People zum „Sexiest Man Alive“ ernannt hatte, hielt er die Nachricht zunächst für einen schlechten Scherz. „Ich dachte, das ist ein Streich. Niemals im Leben hätte ich geglaubt, dass mir so eine Ehre zuteilwerden würde“, erzählt der Schauspieler.

Überzeugt wurde er schließlich von seiner Frau Sara. Sie habe ihm erklärt, dass nicht nur sein Aussehen, sondern vor allem seine Persönlichkeit ausgezeichnet werde.

Familienmensch statt Hollywood-Starallüren

„Sie denkt, dass ich ein guter Mensch bin. Dass die Art von Vater, Ehemann und Mensch, die ich bin, es wert ist, hervorgehoben zu werden“, sagt Wyle. „Da dachte ich: Okay, wenn du das sagst.“

Mit einem Augenzwinkern ergänzt er: „Außerdem war sie sehr erfreut darüber, dass diese Auszeichnung ihren guten Geschmack bestätigt.“

Privat zeigt sich Noah Wyle selten, doch mit Ehefrau Sara Wells wirkt der Schauspieler entspannt und glücklich. Gemeinsam meistern sie das Leben abseits des Hollywood-Rummels. © IMAGO

Wer Noah Wyle privat erlebt, versteht schnell, warum seine Familie so wichtig für ihn ist. Beim Fotoshooting für die Titelgeschichte wurde er von Ehefrau Sara, Tochter Frances (11) und Familienhund Lily besucht. Besonders deutlich wurde dabei, wessen Meinung ihm am meisten bedeutet.

Für Social-Media-Videos zeigte sich der Schauspieler von seiner häuslichen Seite: Er bereitete das Lieblingsfrühstück seiner Tochter zu, räumte die Küche auf und faltete Wäsche. Laut seiner Frau ist das nicht etwa Show für die Kameras, sondern gelebter Alltag.

Von Clooney überholt

Ganz neu ist Wyles Verbindung zum Thema „Sexiest Man Alive“ übrigens nicht. Bereits in den 1990er-Jahren zählte er als Dr. John Carter in der Kultserie „Emergency Room“ zu den größten TV-Schwärmen seiner Generation. Damals schmückte er gemeinsam mit George Clooney und seinen Serienkollegen die Titelseite einer „Sexy Men of ER“-Ausgabe von People.

Als Dr. John Carter wurde Noah Wyle in der Kultserie „Emergency Room“ weltberühmt (r.). Die Rolle machte ihn zu einem der beliebtesten TV-Stars der 1990er-Jahre. © NBC

Während Clooney später gleich zweimal den begehrten Titel holte, ging Wyle leer aus. Bis jetzt.

Mit der Krankenhausserie „The Pitt“ erlebt Wyle derzeit einen neuen Höhenflug. Die gefeierte Produktion wurde zu einem der größten Serienhits der vergangenen Jahre. Für den Schauspieler ist es die „zweite große Blitzkarriere“ seines Lebens. Nach zwei Emmy-Auszeichnungen in Folge und dem enormen Erfolg der Serie folgt nun die nächste Krönung.

Die Kinder reagieren mit Humor

Besonders amüsant fielen die Reaktionen seiner Kinder aus. Sein Sohn Owen nahm die Nachricht pragmatisch: „Das wird mein Leben jetzt deutlich schwieriger machen. Aber cool, Dad.“ Tochter Auden zeigte sich dagegen völlig ungläubig: „Nein! Niemals!“

In „The Pitt“ feiert Noah Wyle als engagierter Notfallmediziner ein viel beachtetes TV-Comeback und begeistert damit Kritiker wie Publikum. © IMAGO/Tom Williams

Und Wyle ist überzeugt, dass ihn seine Kinder wegen des Titels noch Jahrzehnte aufziehen werden.

Nie zu spät für den Titel

Ob sich sein Leben durch die Auszeichnung verändert? Wyle nimmt es mit Humor. „Ich hoffe, dass sich jetzt alles ändert. Von nun an nur noch Wein, Rosen, Milch und Honig“, scherzt er. Um dann sofort nachzuschieben: „Nein, natürlich nicht. Aber meine Freunde und meine Familie werden mich damit garantiert noch lange aufziehen.“

Zwei Publikumslieblinge vereint: George Clooney (r.) gewann den Titel „Sexiest Man Alive“ gleich zweimal und auch Noah Wyle wurde früher schon früh als einer der attraktivsten Schauspieler seiner Generation gefeiert. © Rights Managed via www.imago-images.de