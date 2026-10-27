Deko-Kette Depot schließt alle Filialen in Österreich: Fünf Tiroler Standorte betroffen

Die Dekoartikel-Kette Depot wird nach der Insolvenz der Muttergesellschaft in Deutschland auch in Österreich alle Filialen schließen. Am Mittwoch wird der finale Abverkauf starten. Auch alle verbliebenen Tiroler Geschäfte sind betroffen. Einen Sozialplan gibt es nicht.

Die Lage war schon lange schwierig. Jetzt zieht die Deko-Kette Depot auch in Österreich einen Schlussstrich. Eine eigenständige Weiterführung des österreichischen Geschäfts sei nicht möglich, daher werde die Gries Deco Austria GmbH ihren Betrieb zum 31. Jänner 2027 vollständig einstellen und alle 24 Standorte dichtmachen, gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. Von den Schließungen sind rund 140 Beschäftigte betroffen.

In Tirol hat Depot aktuell noch Standorte in Innsbruck (DEZ), in Völs (Cyta), in Imst (FMZ), Nußdorf-Debant (FMZ) und Kitzbühel.

Gutscheine gelten bis 31. Jänner

Bestehende Gutscheine müssen bis spätestens 31. Jänner 2027 eingelöst werden. Das Unternehmen wird nach 17 Jahren in Österreich vollständig abgewickelt. Das Weihnachtsgeschäft will Depot aber noch mitnehmen und plant auch umfangreiche Abverkaufsaktionen mit Preisnachlässen.

Kein Sozialplan für 140 Beschäftigte

Die 140 österreichischen Beschäftigten sind am Dienstag zu Mittag über die Schließungen informiert worden. „Das Unternehmen ist sich der Tragweite dieser Entscheidung für die betroffenen Beschäftigten bewusst“, heißt es laut einer Aussendung.

Depot verkaufte vergleichsweise höherpreisige Deko-Artikel. Die Konkurrenz von Diskontern wie Tedi oder Action setzte der Marke zu. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Einen Sozialplan gebe es nicht, er sei sich aber sicher, dass alle Beschäftigten woanders unterkommen würden, sagte Firmenchef Christian Gries.

Dekohändler kämpft seit Jahren

Depot kämpft bereits seit einigen Jahren mit der zunehmenden Online-Konkurrenz, der Kaufzurückhaltung der Konsument:innen sowie dem harten Wettbewerb durch Aktionspostenmärkte wie Action oder Tedi, die Dekoartikel zu einem Bruchteil des Preises verkaufen.

Die aus Deutschland stammende Deko-Kette hatte bereits 2024 das erste Mal Insolvenz angemeldet. Schon damals wurde das Filialnetz deutlich ausgedünnt, auch in Österreich. Von vormals 49 Geschäftsstellen blieben hierzulande weniger als 30 übrig, mehr als 100 Beschäftigte verloren ihren Job.

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