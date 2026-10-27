Tiroler Musikszene im Fokus
„Ruptur“ gastiert im Komma Wörgl: Auftakt zu zweiter Staffel des Live-Podcasts
„Ruptur“ ist ein Live-Podcast-Format von Life Radio Tirol in Zusammenarbeit mit der Lebensraum Tirol Holding. Im Bild eine Aufzeichnung beim Steudltenn im Frühjahr 2026.
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Der Tiroler Live-Podcast „Ruptur“ startet am Dienstag in die zweite Runde. Zum Staffelauftakt ist das erfolgreiche Format, das seit November 2025 die Musikszene in Tirol beleuchtet, im Veranstaltungszentrum Komma in Wörgl zu Gast. „Ruptur“ widmet sich der regionalen Kulturszene, der Musik und den Menschen, die Tirol mitgestalten. Die Episoden werden live vor Publikum an wechselnden Kulturorten in ganz Tirol aufgezeichnet und erscheinen im Anschluss auf den gängigen Streaming-Plattformen.
Der Eintritt für Publikum ist bei den abendlichen Live-Podcast-Aufzeichnungen frei, auch eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Die Termine und Stationen der zweiten Staffel im Überblick:
- 27. Oktober 2026 – Komma Wörgl: Staffelauftakt mit Petra Rodens und Luggi Ascher (VZ Komma) und dem Live Act des Monats John Dizzy von Rebel Musig.
- 17. November 2026 – Wipptalherz, Matrei am Brenner: Mit Thomas Schafferer, Helga Beermeister, Karin Grissemann und der Rapperin Spilif.
- 15. Dezember 2026 – Stadtbühne Imst: Mit Stadtbühne-Verantwortlichen und dem Songwriter-Duo Jack & Ace.
- 02. Februar 2027 – Neuwirt Wattens: u.a. mit Philipp Ossanna.
- 03. März 2027 – Kultur am Land, Buch in Tirol
- 01. April 2027 – Kultureck Wildschönau: u.a. mit Lilly Staudigl und Jeremy Lentner.
- 4. Mai 2027 – Pflegehaus Anras
- 8. Juni 2027 – Medienfrische Bschlabs
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