„Ruptur“ gastiert im Komma Wörgl: Auftakt zu zweiter Staffel des Live-Podcasts

Der Tiroler Live-Podcast „Ruptur“ startet am Dienstag in die zweite Runde. Zum Staffelauftakt ist das erfolgreiche Format, das seit November 2025 die Musikszene in Tirol beleuchtet, im Veranstaltungszentrum Komma in Wörgl zu Gast. „Ruptur“ widmet sich der regionalen Kulturszene, der Musik und den Menschen, die Tirol mitgestalten. Die Episoden werden live vor Publikum an wechselnden Kulturorten in ganz Tirol aufgezeichnet und erscheinen im Anschluss auf den gängigen Streaming-Plattformen.