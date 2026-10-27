Das Baby ist da! Für diese Ex von Oliver Pocher beginnt ein neues Kapitel

Amira Aly ist zum dritten Mal Mutter geworden: Die gebürtige Kärntnerin hat auf Instagram die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes mit ihrem Partner Christian Düren bekannt gegeben. Die Ex von Oliver Pocher schwebt im siebten Himmel.

Neues Kapitel, neues Glück: Nach turbulenten Jahren zwischen Trennung, Rosenkrieg und Neuanfang könnte es für Amira Aly kaum schöner laufen. Die gebürtige Kärntnerin schwelgt im Familienglück und hat jetzt die Geburt ihres dritten Kindes bekannt gegeben. Mit Partner Christian Düren begrüßte die Moderatorin ihr erstes gemeinsames Baby auf der Welt.

Auf Instagram teilte die 33-Jährige die freudige Nachricht mit ihren Fans. Zu ersten Bildern ihrer neugeborenen Tochter schrieb sie schlicht: „Wunder Nummer drei“. Zu sehen sind das Händchen des Babys und ein erster Fußabdruck. Die Resonanz ließ nicht lange auf sich warten: Zahlreiche Fans und Promis gratulierten der frischgebackenen Familie.

Für Aly und Düren ist es das erste gemeinsame Kind. Seit Anfang 2024 gehen die Moderatorin und der TV-Journalist offiziell gemeinsam durchs Leben. Mit dem Nachwuchs krönen sie nun ihr Familienglück.

Bevor sie mit Christian Düren ihr neues Liebeskapitel aufschlug, war Amira Aly mit Comedian Oliver Pocher verheiratet. Aus der Ehe stammen ihre beiden Söhne. Nach der Trennung 2023 lieferten sich die Ex-Partner einen öffentlich ausgetragenen Rosenkrieg, der über Monate hinweg Schlagzeilen machte. Mittlerweile scheint sich das Verhältnis zumindest in Sachen Familienleben entspannt zu haben.

Ende der Schlammschlacht

Denn trotz gelegentlicher öffentlicher Seitenhiebe ziehen Aly und Pocher bei ihren Kindern an einem Strang. Die beiden setzen auf Co-Parenting und kümmern sich gemeinsam um ihre Söhne. Immer wieder betonen beide, wie wichtig ihnen das Wohl der Kinder ist. So feierten sie zuletzt sogar gemeinsam den Geburtstag ihres älteren Sohnes und präsentierten sich dabei überraschend harmonisch als Patchwork-Familie.

Nach der Trennung folgten öffentliche Sticheleien und ein Rosenkrieg: Das Verhältnis von Amira Aly und Oliver Pocher galt lange als angespannt. © IMAGO/Christoph Hardt

Auch Pocher hatte sich bereits vor der Geburt versöhnlich gezeigt. Er wünschte seiner Ex-Frau und dem Baby „nur das Beste“ und sprach von einer großen Patchwork-Familie, zu der nun auch die kleine Halbschwester seiner beiden Söhne gehört.

Endlich Mädchenmama!

Mit dem Journalisten und Moderator Christian Düren fand Aly nach den schwierigen Jahren wieder ihr privates Glück. Das Paar zog 2025 in ein gemeinsames Haus in Köln. Im Frühjahr 2026 machten die beiden öffentlich, dass sie Nachwuchs erwarten. Nun ist ihre Tochter da und für die Moderatorin beginnt ein neuer Lebensabschnitt als Dreifach-Mama.