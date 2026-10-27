Organspendelauf in Lienz brachte 2500 Euro für das Rehazentrum Ederhof

Mehr als 100 Sportlerinnen und Sportler schnürten am Nationalfeiertag in Lienz die Laufschuhe für den guten Zweck. Beim mittlerweile fünften Organspendelauf der EH-Turtles und des Rehazentrums Ederhof kamen durch Startgelder und Spenden insgesamt 2500 Euro zusammen.

Lienz – Der Einsatz hat sich gelohnt: Ob Kinder oder Erwachsene, Laufneulinge oder erfahrene Marathonläufer – das Teilnehmerfeld beim traditionellen Spendenlauf präsentierte sich am 26. Oktober bunt gemischt. Mehr als 100 Menschen absolvierten die Strecke, um sportliche Betätigung mit einer Hilfe für den guten Zweck zu verbinden.

Organisiert wurde die Sportveranstaltung bereits zum fünften Mal in Kooperation zwischen dem Verein EH-Turtles („Verein zur Erhaltung des Spiel- und Eislaufplatzes Eichholz“) und dem Rehazentrum Ederhof. Unter den Teilnehmern befand sich heuer auch Urologe Andreas Martinschek, der gemeinsam mit seinem Team „Movember“ an den Start ging.