Welche Impfung ist sinnvoll? Ärztin Rebecca Schöpf beantwortet Ihre Fragen im TT-Chat

Welche Impfungen sind sinnvoll, wie sicher sind sie und wie lange hält der Schutz? Stellen Sie jetzt Ihre Fragen rund ums Impfen. Hausärztin und Arbeitsmedizinerin Rebecca Schöpf beantwortet sie am Donnerstag im TT-Chat.

Ergibt es Sinn, sich gegen Grippe oder eine Covid-Infektion impfen zu lassen? Gibt es überhaupt genügend Impfstoff? Was ist mit Impfungen gegen HPV oder Gürtelrose? Was gilt bei Schwangerschaften? Wie kann ich erkennen, ob mein Impfschutz noch gegeben ist? Sind Impfungen wirklich sicher oder drohen Nebenwirkungen? Wie viel kosten Impfungen? Was ist wirklich sinnvoll oder hilft manches vor allem der Pharmaindustrie?

Die Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen und den politischen Plänen für eine umstrittene Impfpflicht sind vielen noch in unliebsamer Erinnerung. Sinkende Impf-Akzeptanz in Teilen der Bevölkerung führt dazu, dass fast verdrängt geglaubte Erkrankungen wie Masern, Keuchhusten oder Hepatitis A wieder häufiger auftreten.

Chat am Donnerstag von 10 bis 11 Uhr

Gerade jetzt vor dem Winter gibt es einen Anstieg verschiedener Infektionskrankheiten. Für Ihre Fragen rund ums Impfen steht Ihnen am Donnerstag (29. Oktober) die Hausärztin und Arbeitsmedizinerin Rebecca Schöpf von 10 bis 11 Uhr im Chat auf tt.com zur Verfügung.