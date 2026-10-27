Tirol stellt Ticketsystem um: Auch Bestandskunden müssen Öffi-App wechseln

Tirol macht bei den Öffis gemeinsame Sache mit den ÖBB und Oberösterreich. Bus- und Bahnfahrer sollen so einfacher zu Fahrkarten kommen. Nebeneffekt der Umstellung: Buchhaltung, Mahnwesen und Kundenverwaltung werden von Tirol nach Wien ausgelagert. Das bringe laut VVT Einsparungen, aber keinen Jobabbau.