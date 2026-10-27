Philosophin im Fokus

Quo Vadis, Hannah Arendt? Warum ein Innsbrucker Verein an die deutsche Denkerin erinnert

Sie wollen Hannah Arendt ein Denkmal setzen (v.l.): Musiker Felix Aichner, Schauspielerin Petra Knoflach, Theologin Miara Stare, Künstlerin Beate Simmerle und „Quo Vadis“-Gründer Tony Obergantschnig.
© Reinhold Sigl
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Vergangene Woche wäre Hannah Arendt 120 Jahre alt geworden. Das nimmt der Innsbrucker Verein „Quo Vadis“ zum Anlass, um das Leben und Wirken der bedeutenden Philosophin einen Abend lang hervorzuheben.

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