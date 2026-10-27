Philosophin im Fokus
Quo Vadis, Hannah Arendt? Warum ein Innsbrucker Verein an die deutsche Denkerin erinnert
Sie wollen Hannah Arendt ein Denkmal setzen (v.l.): Musiker Felix Aichner, Schauspielerin Petra Knoflach, Theologin Miara Stare, Künstlerin Beate Simmerle und „Quo Vadis“-Gründer Tony Obergantschnig.
© Reinhold Sigl
Vergangene Woche wäre Hannah Arendt 120 Jahre alt geworden. Das nimmt der Innsbrucker Verein „Quo Vadis“ zum Anlass, um das Leben und Wirken der bedeutenden Philosophin einen Abend lang hervorzuheben.
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