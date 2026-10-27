WIR4 – Die Original Austria 3 Band – live in Kirchberg und Telfs

WIR4 laden am 7. November in Kirchberg (arena365) und am 8. November in Telfs (Rathaussaal) zur großen „15 Jahre Jubiläumsshow“ – ein mitreißendes Konzert, das das Beste aus zwei Welten vereint: unvergessene Hits von Austria 3, eigene Songs mit Charakter und Tiefgang sowie internationale Covers in wienerischen Übersetzungen. Den roten Faden bilden die lustigen und hintergründigen Moderationen, die mittlerweile ein Markenzeichen von WIR4 sind. Gegründet im Jahre 2011 von den ehemaligen Bandmitgliedern von Austria 3 – Ulli Bäer, Gary Lux, Harald Fendrich und Harry Stampfer – hat sich WIR4 längst als eigenständige Formation etabliert. Die Jubiläumsshow wird ein musikalischer Rückblick auf 15 Jahre Bandgeschichte – und eine Hommage an die kraftvollen Lieder von Ambros, Fendrich und Danzer. Mit im Gepäck: neue Interpretationen bekannter Klassiker und persönliche Anekdoten aus der gemeinsamen Zeit auf Tour.