Osttirol räumt bei Musikpreisen ab: Diese zwei Ensembles haben gewonnen

Das Land verlieh am Nationalfeiertag den 16. Tiroler Blasmusikpreis und den 14. Landespreis für Chöre und Vokalensembles. Insgesamt wurden vier Klangkörper ausgezeichnet, zwei davon aus Osttirol.

Innsbruck - Musikkapellen und Chöre aus ganz Tirol standen für den 16. Blasmusikpreis und den Landespreis für Chöre zur Wahl. Fünf Preise waren zu vergeben, zwei davon gehen nach Osttirol. In der Blasmusik ist die Musikkapelle Anras nicht zu schlagen. Sie holte sich den Sieg in der Kategorie 2. In diese Kategorie fallen Ensembles, die mittelschwierige bis schwierige Stücke spielen können.

Die Musikkapelle Anras mit Obmann Johannes Goller (l., mit Urkunde) und Kapellmeister Christian Schönegger strahlen bei der Preisverleihung. Unter den Gratulanten ist auch LH Toni Mattle. © Land Tirol/Die Fotografen

Die Begründung: Die MK Anras, gegründet 1781, punktet mit herausragenden Wettbewerbsergebnissen – darunter 95 Punkte und der Tagessieg in der Stufe D beim Landeswertungsspiel 2025, wodurch sich die Kapelle für das Bundeswertungsspiel 2026 in Schladming (Steiermark) qualifizieren konnte. Auch die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen – beispielsweise das „Crossover“ mit der Musikkapelle Amras bei den Innsbrucker Promenadenkonzerten – zeichnet den Verein aus.

Den Tiroler Blasmusikpreis in der Kategorie I (sehr leicht bis leicht) erhält die Musikkapelle Ranggen (Innsbruck-Land). Sie überzeugte die Fachjury mit ihrer musikalischen Entwicklung während der letzten zehn Jahre. Der Preis in der Kategorie Jugendblasorchester geht an die Jugendkapelle HULA (Bezirk Imst), die sich aus dem Nachwuchs der Musikkapellen Huben und Längenfeld zusammensetzt.

Chorpreise gehen nach Tristach und Innsbruck

In der Kategorie „Frauen-/Männer-/Jugend-/Kinder-Chöre und -Ensembles“ erhält der Jugendchor Tristach den 14. Tiroler Landespreis für Chöre und Vokalensembles 2026. Die Jury würdigte speziell die engagierte Nachwuchsarbeit, die künstlerische Vielfalt und die erfolgreiche Teilnahme an Wettbewerben. Das Repertoire reicht von traditioneller bis zu zeitgenössischer Chorliteratur. Konzertprojekte in der Region (und darüber hinaus) sowie die vorbildliche Zusammenarbeit mit der Volksschule Tristach tragen laut Jurybegründung dazu bei, junge Menschen früh für das gemeinsame Singen zu begeistern.