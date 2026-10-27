Von wegen harmlos: Einmal „Dampfen“ reicht schon aus für Gefäßschädigung

Tabakerhitzer und E-Zigaretten gelten oft als die weniger schädliche Alternative zur normalen Zigarette. Eine neue Studie aus Deutschland zeigt aber: Schon nach kurzer Nutzung kann das „Dampfen“ die Herz- und Blutgefäße belasten.

Blutdruck steigt, Gefäße arbeiten schlechter

Für die Studie untersuchten Forscher des Universitätsklinikums Mainz 30 gesunde erwachsene Raucher. Vor und nach der Nutzung eines Tabakerhitzers wurden Blutdruck, Blutwerte und die Funktion der Blutgefäße gemessen.

>> Die Ergebnisse:

Die Funktion der Blutgefäße verschlechterte sich um rund elf Prozent.

Die Gefäße konnten sich schlechter an veränderten Blutfluss anpassen.

Die Sauerstoffversorgung im Körper nahm deutlich ab.

Der obere Blutdruckwert stieg im Schnitt um drei Punkte.

Auch Hinweise auf Zellschäden

Die Forscher fanden zudem Anzeichen dafür, dass Zellen unter Stress geraten. In Blutzellen wurden DNA-Schäden festgestellt. Außerdem zeigte sich sogenannter oxidativer Stress, der entsteht, wenn der Körper verstärkt gegen schädliche Einflüsse ankämpfen muss.

Harmloser als Zigaretten? Nicht unbedingt

Bei Tabakerhitzern wird Tabak nicht verbrannt, sondern erhitzt. Dadurch entstehen zwar weniger Schadstoffe als beim Rauchen einer Zigarette, Nikotin wird aber weiterhin aufgenommen.

Nach Ansicht der Forscher sprechen die Ergebnisse dagegen, dass Tabakerhitzer für Herz und Kreislauf deutlich ungefährlicher sind als herkömmliche Zigaretten.

Experten fordern strengere Regeln

Die Wissenschafter betonen, dass weitere Langzeitstudien nötig sind. Trotzdem sehen sie bereits jetzt Handlungsbedarf. Ihr Fazit: Auch Tabakerhitzer und andere nikotinhaltige Produkte sind nicht unbedenklich für Herz und Blutgefäße.