40 Jahre MS-Club Schwaz: Ein starkes Netzwerk im Unterland

Seit vier Jahrzehnten bietet der MS-Club Schwaz Betroffenen und Angehörigen Halt im Alltag. Nun feierten Mitglieder und Helfer das 40-jährige Bestehen der Initiative des Roten Kreuzes mit einem Festakt im Gemeindesaal Wiesing.

Wiesing – Menschen mit Multipler Sklerose sowie deren Angehörigen einen geschützten Raum für Austausch, soziale Teilhabe und Aufmunterung im Alltag zu eröffnen. Das war Ziel der Gründer des MS-Club Schwaz, Martin Dengg und Maridl Hochschwarzer. Es gilt noch heute. Damals im Jahr 1986 führte Dengg die Bezirksstelle des Roten Kreuzes Schwaz und leitete die Unfallabteilung im örtlichen Krankenhaus, Hochschwarzer engagierte sich als Rot-Kreuz-Mitarbeiterin in Weer.

Im Gemeindesaal wurde gemeinsam gefeiert. © Rotes Kreuz / Andreas Mader

Aus der einstigen Initiative unter dem Dach des Roten Kreuz Schwaz wuchs über die Jahrzehnte eine feste Anlaufstelle im Bezirk. Neben monatlichen Treffen und Fachvorträgen prägen vor allem gemeinsame Ausflüge das Vereinsleben. Fahrten nach Assisi, Ausflüge zum Schlegeis-Stausee, Fahrten mit der Penkenbahn oder Einkehr auf der Loas schweißen die Gemeinschaft zusammen. Eine besondere Tradition verbindet den Club seit 1991 mit Weer: Jährlich lädt die Gemeinde die Mitglieder zu einem Mittagessen ein, umrahmt von Aufführungen der Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Weer.

Freiwillige Helfer sichern die Mobilität

Damit alle Betroffenen an den Treffen teilnehmen können, stellt das Rote Kreuz Schwaz einen ehrenamtlichen Hol- und Bringdienst bereit. Bei der Jubiläumsfeier im Gemeindesaal Wiesing stand dieser Einsatz im Mittelpunkt. „Für mich ist dieser Club mehr als eine Abteilung in unseren Büchern. Es sind die Menschen, die Betroffenen, die Angehörigen und die freiwilligen Helferinnen und Helfer, die diesen Club zu dem machen, was er heute ist: eine Familie“, betonte Hans-Peter Thaler, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Schwaz.

Arnold Ossi (hinten rechts) mit zwei langjährigen Fahrern des MS-Clubs: Dieter Bauer (hinten links) und Helmut Lackner (vorne). © Rotes Kreuz / Andreas Mader