Prämiertes Stück in Innsbruck
Was wäre eine Gesellschaft ohne Kultur? Debatte im Theater praesent
Christina Polzer, Wiltrud Stieger und Elke Hartmann in der Theater-praesent-Produktion „Antrag auf größtmögliche Entfernung von Gewalt“.
© Alena Klinger
Die Innsbrucker Off-Bühne zeigt das preisgekrönte Stück „under the influence“. Im Anschluss an die Vorstellung am Donnerstag diskutieren Landestheater-Intendantin Irene Girkinger und Vertreterinnen der freien Szene über die Bedeutung von Kultur für eine funktionierende Gesellschaft.
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