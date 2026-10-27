Glanzleistungen blieben unbelohnt: Bitteres WM-Aus für Tiroler Ringer-Ass Kuenz

„Martina ist auf dem höchsten Level seit ihrem Comeback vor zwei Jahren“, hatte Benedikt Ernst, Tiroler Sportdirektor im Österreichischen Ringsportverband, der TT vor Tagen verraten. Das bewies die Zirlerin Martina Kuenz am Dienstag in Astana (Kasachstan) bei ihrer ersten WM seit 2022 mit Glanzleistungen: Erst ließ das 31-jährige Zirler Freistil-Ass (bis 76 kg) vom RSC Inzing der Kanadierin Nyla Raeleen Burgess beim 10:0-Sieg in der Quali keine Chance, im Achtelfinale bezwang Kuenz dann die Chinesin Wenji Li ebenso klar mit 9:4.

Erst im Viertelfinale zog Kuenz gegen die Weltranglisten-Zweite Aiperi Medet Kyzy aus Kirgistan den Kürzeren. Obwohl sie nach langer Führung ein 3:3 holte. Wegen der höheren Einzelwertung kam die zweifache Vizeweltmeisterin aus Asien weiter. Bitter: Die Kirgisin verpasste in weiterer Folge das Finale, Kuenz wurde damit die Hoffnungsrunde sowie der Kampf um WM-Bronze verwehrt. „Auch wenn das nötige Quäntchen Glück diesmal fehlte, stimmt ihre Leistung positiv für den weiteren Formaufbau und die Olympia-Qualifikation im kommenden Jahr“, ließ der Österreichische Ringsportverband auf seiner Homepage wissen.

„Martina hat gezeigt, dass sie in ihrer Gewichtsklasse zu den Top fünf der Welt gehört und hätte sich ganz sicher eine Medaille verdient gehabt“, war RSC-Inzing-Obmann Daniel Posch dennoch stolz. Nach dem Aus für Aker Schmid (in der Quali) und jenem von Kuenz schicken die Inzinger am Donnerstag mit Freistil-Ringer Benjamin Greil (bis 97 kg) noch einen dritten Athleten ins Rennen.