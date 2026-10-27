13 Osttiroler Gärten ins Netzwerk „Natur im Garten“ aufgenommen
Mit Natur im Garten werden seit 2016 Personen im ganzen Land vor den Vorhang geholt, die ihre Gärten so gestalten, dass sie ausreichend Platz und Lebensraum für die heimische Pflanzenwelt und kleine Tierarten bieten.
Abfaltersbach - Kürzlich fand die jährliche Verleihung der Natur-im-Garten-Plaketten für den Bezirk Lienz im Gemeindezentrum Abfaltersbach statt. 13 neue Gärten wurden ausgezeichnet. Damit gibt es insgesamt 123 Naturgärten in Osttirol.
„Das Interesse an naturnahem Gärtnern in Tirol ist ungebrochen“, sagt Naturschutz-Landesrat René Zumtobel. „Ich freue mich sehr, dass wir auch heuer wieder so viele engagierte Hobbygärtnerinnen und -gärtner auszeichnen dürfen. Sie achten auf eine vielfältige und umweltfreundliche Gestaltung ihrer Gärten und bauen die vorhandenen Flächen so um, dass sich Igel, Schmetterling, Wildbiene und Co wohlfühlen.“
Besonders viel Wert legt die Initiative „Natur im Garten“ darauf, dass keine künstlichen Düngemittel und Torf verwendet werden, dass die Bepflanzung vielfältig ist, aus heimischen Pflanzen besteht und es Rückzugsorte für kleine Säugetiere und Insekten gibt.
Die Ausgezeichneten
Lienz:
- Sabine und Christoph Buchberger
- Anni Gander
- Nives Luneschnig
- Willi und Anita Schnell
Nußdorf-Debant:
- Evelyn Brunner
- Hermine Unterguggenberger
Kartitsch:
- Katharina Rinner
- Claudia Schneider
Oberlienz:
- Brigitte Egartner
Abfaltersbach:
- Romana und Tobias Kraler
- Franz Kraler
- Margit Rieder-Stallbaumer
- Hella Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH
Die Initiative Natur im Garten wird vom Tiroler Bildungsforum umgesetzt und führt neben der Begutachtung und Auszeichnung von Privatgärten auch Bildungsmaßnahmen durch. 2026 gab es bisher 80 Veranstaltungen in ganz Tirol. In Osttirol fanden Natur-im-Garten-Vorträge in Kooperation mit den lokalen Obst- und Gartenbauvereinen sowie der Klima- und Energie-Modellregion Sonnenregion Hohe Tauern statt. Die Themen reichten von heimischen Sträuchern im Garten über korrektes Kompostieren bis hin zum klimafitten Gärtnern.
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