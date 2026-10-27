13 Osttiroler Gärten ins Netzwerk „Natur im Garten“ aufgenommen

Mit Natur im Garten werden seit 2016 Personen im ganzen Land vor den Vorhang geholt, die ihre Gärten so gestalten, dass sie ausreichend Platz und Lebensraum für die heimische Pflanzenwelt und kleine Tierarten bieten.

Abfaltersbach - Kürzlich fand die jährliche Verleihung der Natur-im-Garten-Plaketten für den Bezirk Lienz im Gemeindezentrum Abfaltersbach statt. 13 neue Gärten wurden ausgezeichnet. Damit gibt es insgesamt 123 Naturgärten in Osttirol.

„Das Interesse an naturnahem Gärtnern in Tirol ist ungebrochen“, sagt Naturschutz-Landesrat René Zumtobel. „Ich freue mich sehr, dass wir auch heuer wieder so viele engagierte Hobbygärtnerinnen und -gärtner auszeichnen dürfen. Sie achten auf eine vielfältige und umweltfreundliche Gestaltung ihrer Gärten und bauen die vorhandenen Flächen so um, dass sich Igel, Schmetterling, Wildbiene und Co wohlfühlen.“

© Axel Springer

Besonders viel Wert legt die Initiative „Natur im Garten“ darauf, dass keine künstlichen Düngemittel und Torf verwendet werden, dass die Bepflanzung vielfältig ist, aus heimischen Pflanzen besteht und es Rückzugsorte für kleine Säugetiere und Insekten gibt.

Die Ausgezeichneten Lienz: Sabine und Christoph Buchberger

Anni Gander

Nives Luneschnig

Willi und Anita Schnell Nußdorf-Debant: Evelyn Brunner

Hermine Unterguggenberger Kartitsch: Katharina Rinner

Claudia Schneider Oberlienz: Brigitte Egartner Abfaltersbach: Romana und Tobias Kraler

Franz Kraler

Margit Rieder-Stallbaumer

Hella Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH