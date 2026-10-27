Mit Brief und Siegel
Seltene Geschlossenheit im Tourismus: Alle Außerferner Regionen ausgezeichnet
Freuen sich über das Österreichische Umweltzeichen für Tourismusdestinationen (v.l.): Michael Kohler (Lechtal Tourismus), Eva-Maria Weinfurtner (TVB Tannheimer Tal), Ronald Petrini (Naturparkregion Reutte), Martina Heim (Nachhaltigkeitskoordinatorin) und Björn Scherer (TVB Tiroler Zugspitz Arena).
© TVB Naturparkregion Reutte/Lea Zotz
Die vier Außerferner Tourismusverbände Tiroler Zugspitz Arena, Lechtal Tourismus, Tannheimer Tal und Naturparkregion Reutte wurden mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert. Damit erfüllt erstmals der gesamte Bezirk Reutte einheitliche Nachhaltigkeitsstandards.
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