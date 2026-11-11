Mehr als 16.000 Stimmen
Der Sieger steht fest: Hier gibt es den beliebtesten Fleischkäs in Tirol
20 Betriebe bzw. Metzgereien hatten sich für das Finale qualifiziert.
© Magdalena Ennemoser
Mehr als 16.000 Stimmen sind abgegeben, jetzt steht das Ergebnis fest: Die Tirolerinnen und Tiroler haben entschieden, wo es ihren beliebtesten Fleischkäs gibt. 20 Betriebe aus dem ganzen Land standen im Finale. Wer es auf Platz eins geschafft hat und welche Adressen in den Top 20 landen, zeigt das große Ranking.
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