Der Sieger und die Top 20 stehen fest: Hier gibt es den beliebtesten Fleischkäs in Tirol

Mehr als 16.000 Stimmen sind abgegeben, jetzt steht das Ergebnis fest: Die Tirolerinnen und Tiroler haben entschieden, wo es ihren beliebtesten Fleischkäs gibt. 20 Betriebe aus dem ganzen Land standen im Finale. Wer es auf Platz eins geschafft hat und welche Adressen in den Top 20 landen, zeigt das große Ranking.