Endspurt beim Voting: Wo gibt es den beliebtesten Fleischkäs in Tirol?

Das Rennen um Tirols beliebtesten Fleischkäs geht ins Finale: Mehr als 13.000 Stimmen wurden bereits abgegeben. Doch entschieden ist noch nichts. Nur noch bis Dienstag um Mitternacht können die Tirolerinnen und Tiroler für einen der 20 Finalisten abstimmen.

Ob vom Metzger des Vertrauens, aus dem Geschäft ums Eck oder vom persönlichen Geheimtipp: In den vergangenen Tagen waren die Tirolerinnen und Tiroler aufgerufen, ihre liebste Adresse für eine richtig gute Fleischkässemmel zu nominieren.

Mehr als 6000 Nominierungen sind dabei eingegangen. Aus den meistgenannten Adressen haben es 20 Betriebe ins große Voting-Finale geschafft.

Jetzt geht die Abstimmung in den Endspurt. Welcher der 20 Finalisten serviert für euch den besten Fleischkäs Tirols? Stimmt für euren Favoriten ab und entscheidet mit, wer sich am Ende den Sieg holt.

Das Voting läuft noch bis 10. November, 23.59 Uhr. Jetzt hier abstimmen: