Heute letzte Chance: Schon 15.000 Stimmen beim Tiroler Fleischkäs-Voting

Das Rennen um Tirols beliebtesten Fleischkäs geht in die allerletzte Runde: Mehr als 15.000 Stimmen wurden bereits abgegeben. Doch entschieden ist noch nichts. Bis Mitternacht ist noch Zeit, für einen der 20 Finalisten abzustimmen.

Ob vom Metzger des Vertrauens, aus dem Geschäft ums Eck oder vom persönlichen Geheimtipp: Mehr als 6000 Nominierungen gingen bei der Suche nach Tirols beliebtestem Fleischkäs ein. Aus den meistgenannten Adressen schafften es 20 Betriebe ins große Voting-Finale.

Und auch dort ist die Beteiligung groß: Mehr als 15.000 Stimmen wurden bereits abgegeben. Jetzt geht das Voting in den Endspurt.

Das Voting läuft nur noch heute bis 23.59 Uhr. Das Ergebnis wird am Mittwochnachmittag verkündet.