Sagt uns euren Favoriten

Nur noch heute möglich: Wer darf im Fleischkässemmel-Finale nicht fehlen?

Ein Klassiker für den Hunger zwischendurch: die Fleischkäsesemmel.
© iStockphoto/bernjuer

Jetzt läuft der Countdown: Nur noch bis heute um Mitternacht könnt ihr euren Lieblingsbetrieb für Tirols beliebteste Fleischkässemmel nominieren. Die meistgenannten Betriebe ziehen ins große Voting-Finale ein. Wer dort auf keinen Fall fehlen darf, entscheidet ihr!

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