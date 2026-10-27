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Sagt uns euren Favoriten: Wo gibt es Tirols beste Fleischkässemmel?
Ein Klassiker für den Hunger zwischendurch: die Fleischkäsesemmel.
© iStockphoto/bernjuer
Ob beim Metzger des Vertrauens oder im Geschäft um die Ecke: Eine frisch zubereitete Fleischkässemmel gehört für viele zur perfekten Jause. Doch wo schmeckt sie in Tirol am besten? Verratet uns eure Lieblingsadresse und nominiert euren Favoriten bis 2. November (23.59 Uhr).
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