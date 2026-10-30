Schon über 5000 Nominierungen: Wer soll ins Tiroler Fleischkässemmel-Finale?

Mehr als 5000 Nominierungen sind bereits eingegangen, doch noch ist nichts entschieden: Welche Betriebe schaffen es ins Finale um Tirols beste Fleischkässemmel? Verratet uns noch bis 2. November (23.59 Uhr) eure Lieblingsadresse und unterstützt euren Favoriten. Die meistgenannten Betriebe ziehen ins große Voting-Finale ein.