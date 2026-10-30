Sagt uns euren Favoriten

Schon über 5000 Nominierungen: Wer soll ins Tiroler Fleischkässemmel-Finale?

Ein Klassiker für den Hunger zwischendurch: die Fleischkäsesemmel.
© iStockphoto/bernjuer

Mehr als 5000 Nominierungen sind bereits eingegangen, doch noch ist nichts entschieden: Welche Betriebe schaffen es ins Finale um Tirols beste Fleischkässemmel? Verratet uns noch bis 2. November (23.59 Uhr) eure Lieblingsadresse und unterstützt euren Favoriten. Die meistgenannten Betriebe ziehen ins große Voting-Finale ein.

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