Über 10.000 Stimmen in 24 Stunden: Wer macht das Rennen um Tirols beliebtesten Fleischkäs?

Das große TT-Finale ist angelaufen und schon nach knapp 24 Stunden zeichnet sich eine enorme Beteiligung ab: Mehr als 10.000 Stimmen sind bereits eingegangen. 20 Betriebe kämpfen um den Titel. Doch entschieden ist noch nichts: Stimmt jetzt für euren Favoriten ab!

Ob vom Metzger des Vertrauens, aus dem Geschäft ums Eck oder vom persönlichen Geheimtipp: In den vergangenen Tagen waren die Tirolerinnen und Tiroler aufgerufen, ihre liebste Adresse für eine richtig gute Fleischkässemmel zu nominieren.

Mehr als 6000 Nominierungen sind dabei eingegangen. Aus den meistgenannten Adressen haben es 20 Betriebe ins große Voting-Finale geschafft.

Und auch im Finale ist die Beteiligung riesig: Nach knapp 24 Stunden wurden bereits mehr als 10.000 Stimmen abgegeben. Das Rennen um Tirols beliebtesten Fleischkäs ist damit voll angelaufen.

Jetzt seid ihr gefragt: Welcher der 20 Finalisten serviert für euch den besten Fleischkäs Tirols? Stimmt für euren Favoriten ab und entscheidet mit, wer das große TT-Voting gewinnt.

Das Voting läuft bis 10. November, 23.59 Uhr. Jetzt hier abstimmen: