Wer hat Tirols beliebtesten Fleischkäs? Diese 20 Betriebe stehen im Finale

Die Nominierungsphase ist beendet und die Beteiligung war riesig: Mehr als 6000 Mal haben Leserinnen und Leser ihren persönlichen Favoriten für Tirols beliebtesten Fleischkäs genannt. Jetzt geht das große TT-Voting in die entscheidende Runde.

Ob vom Metzger des Vertrauens, aus dem Geschäft ums Eck oder vom persönlichen Geheimtipp: In den vergangenen Tagen waren die Tirolerinnen und Tiroler aufgerufen, ihre liebste Adresse für eine richtig gute Fleischkässemmel zu nominieren.

Mehr als 6000 Nominierungen sind dabei eingegangen. Aus den meistgenannten Adressen haben es nun 20 Betriebe ins große Voting-Finale geschafft.

Jetzt beginnt die entscheidende Runde: Welcher der 20 Finalisten serviert für euch den beliebtesten Fleischkäs Tirols? Stimmt für euren Favoriten ab und entscheidet mit, welcher Betrieb sich am Ende den Sieg holt.

Das Voting läuft bis 10. November (23.59 Uhr). Jetzt hier abstimmen: