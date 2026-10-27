Michael Köll ging als Iseltaler Kommandant: Das ist sein Nachfolger

Nach mehr als 23 Jahren an der Spitze des Abschnitts Iseltal legte Michael Köll altersbedingt seine Funktion zurück. Das Amt übernimmt Harald Mair von der Freiwilligen Feuerwehr Virgen.

Lienz - Am 22. Oktober 2026 fanden im Feuerwehrabschnitt Iseltal die Neuwahlen des Abschnittskommandanten statt. Notwendig geworden waren diese, nachdem der langjährige Abschnittskommandant Michael Köll im Sommer seinen 65. Geburtstag gefeiert und damit altersbedingt seine Funktion zur Verfügung gestellt hatte.

Zur Wahl waren die Kommandanten und Delegierten aller acht Feuerwehren des Abschnitts Iseltal erschienen. Auch die Vertreter des Bezirksfeuerwehrkommandos, Bezirkskommandant Harald Draxl, Bezirkskommandant-Stellvertreter Johann Obererlacher und Bezirkskassier Markus Tönig, nahmen an der Wahl teil. Insgesamt waren 35 Personen wahlberechtigt.

Einstimmig gewählt

Als Kandidat stellte sich Harald Mair von der Freiwilligen Feuerwehr Virgen zur Verfügung. Die Feuerwehr Virgen ist derzeit auch die mitgliederstärkste Feuerwehr im Bezirk Lienz. Unter dem Wahlvorsitz von Bezirkskommandant Harald Draxl wurde Mair mit 35 von 35 Stimmen einstimmig zum neuen Abschnittskommandanten des Iseltals gewählt.

Ein besonderer Moment der Wahlversammlung war die Würdigung des scheidenden Abschnittskommandanten. Kölls Feuerwehrlaufbahn ist von jahrzehntelangem Engagement geprägt. Im Jahr 2000 wurde er zum Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Matrei in Osttirol gewählt. Diese Funktion übte er bis 2020 aus. Bereits seit 2003 stand er als Abschnittskommandant an der Spitze des Abschnitts Iseltal.