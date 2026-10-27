Diebe räumten mehrere Baucontainer an der A12 bei Radfeld aus

Unbekannte Täter haben auf einer Baustelle an der Inntalautobahn A12 im Gemeindegebiet von Radfeld mehrere Baucontainer aufgebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen 23. und 27. Oktober 2026.

Aus den Containern stahlen die Täter verschiedene Arbeitsmaschinen und Materialien. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst noch unklar.