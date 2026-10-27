Ermittlungen im Unterland
Diebe räumten mehrere Baucontainer an der A12 bei Radfeld aus
Unbekannte Täter haben auf einer Baustelle an der Inntalautobahn A12 im Gemeindegebiet von Radfeld mehrere Baucontainer aufgebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen 23. und 27. Oktober 2026.
Aus den Containern stahlen die Täter verschiedene Arbeitsmaschinen und Materialien. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst noch unklar.
In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu Einbrüchen auf Baustellen in Tirol – unter anderem in Innsbruck und in Matrei in Osttirol. (TT.com)