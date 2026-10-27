Bolsonaro in die USA geflüchtet - Trump befürwortet Aufnahme

Der brasilianische Wahlverlierer Flavio Bolsonaro hat sich Insidern zufolge trotz eines Ausreiseverbots in Richtung USA abgesetzt. Das US-Außenministerium werde ihm, seiner Frau und seinen zwei Töchtern Einreisevisa erteilen, sagte ein Vertreter des Ministeriums der Nachrichtenagentur Reuters. Wo genau sich Bolsonaro aufhält, war zunächst unklar. Eine der Familie nahestehende Person erklärte, Bolsonaro sei im US-Bundesstaat Florida gelandet.

Bolsonaro hatte die Stichwahl um das Präsidentenamt am Sonntag gegen den linken Amtsinhaber Luiz Inacio Lula da Silva verloren und sich danach geweigert, einer Anordnung des Obersten Gerichtshofs zur Abgabe seiner Reisepässe Folge zu leisten. Die Justiz ermittelt gegen den Senator wegen des Verdachts der Geldwäsche. Bolsonaro bestreitet die Vorwürfe.

Brasiliens Präsident Lula wirft der Regierung in Washington vor, mit der Bolsonaro-Familie zu paktieren, um diese wieder an die Macht zu bringen. Lula nannte die Flucht beschämend. US-Präsident Donald Trump signalisierte am Mittwoch dagegen Unterstützung für eine Aufnahme Bolsonaros. Er befürworte eine Einreise, erklärte Trump vor Journalisten. Er halte die Familie für anständige Leute. Die Wahl in Brasilien sei "sehr seltsam" und "schrecklich" gewesen.

Trump hatte in der Vergangenheit erklärt, auch Flavio Bolsonaros Vater, der ehemalige Präsident Jair Bolsonaro, sei Opfer einer politischen Verfolgung durch die brasilianische Justiz geworden. Dieser war nach seiner Wahlniederlage gegen Lula im Jahr 2022 ebenfalls in die USA gereist, kehrte später jedoch zurück und wurde wegen eines versuchten Staatsstreichs zu 27 Jahren Haft verurteilt.

Brasiliens Oberster Gerichtshof hatte Flavio Bolsonaro am Montag eine Frist von 24 Stunden zur Abgabe seiner Pässe gesetzt und dies mit Fluchtgefahr begründet. Nach Ablauf der Frist wurden die Dokumente für ungültig erklärt. Bolsonaro verliert im Februar mit dem Ende seines Mandats im Senat seine parlamentarische Immunität. Noch am Montag hatte er erklärt, er habe nie daran gedacht, das Land zu verlassen. Er werde seine Pässe abgeben und sich gegen die Vorwürfe wehren, die er als Farce und Einschüchterungsversuch bezeichnete.

Seine Ausreise kam offenbar auch für sein eigenes Lager unerwartet. Man sei von der Nachricht überrascht, da man noch am Vortag darüber gesprochen habe, dass Bolsonaro angesichts von 60 Millionen bei der Wahl erhaltenen Stimmen die Rolle des Oppositionsführers übernehmen solle, erklärte Senator Rogerio Marinho vor Journalisten. Seine rechtsgerichtete Liberale Partei hatte die Wahlniederlage am Montag anerkannt, obwohl Flavio Bolsonaro selbst das Ergebnis wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten anfechten wollte.