US-Medienberichte: Flávio Bolsonaro in den USA eingetroffen

Der offenbar aus seinem Land geflüchtete brasilianische Präsidentschaftskandidat Flávio Bolsonaro ist US-Medienberichten zufolge in den USA eingetroffen. Wie der Sender CNN und die "Washington Post" berichteten, landete Bolsonaro am späten Dienstagabend (Ortszeit) in den USA. Wo er genau landete, war zunächst nicht bekannt.

Den ganzen Tag über war über Bolsonaros Verbleib spekuliert worden. Aus US-Außenministeriumskreisen war zuvor verlautet, dass Washington zur Aufnahme des unterlegenen brasilianischen Präsidentschaftskandidaten und seiner Familie bereit sei. "Das Außenministerium wird Flavio Bolsonaro und seiner Familie Visa ausstellen und ihnen die Einreise in die Vereinigten Staaten gestatten", erklärte ein hochrangiger Vertreter des Ministeriums am Dienstag in Washington.

Der Oberste Gerichtshof in Brasília hatte die Ausreise des 45-Jährigen eigentlich untersagt. Bolsonaro hatte erklärt, Brasilien nicht verlassen zu wollen - und von einem "Einschüchterungsversuch" gesprochen.