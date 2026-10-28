Tote durch Zyklon "Arnab" in Indien

Mit heftigen Windböen und sintflutartigen Regenfällen ist Zyklon "Arnab" an der Südostküste Indiens auf Land getroffen. Drei Menschen kamen ums Leben, wie der indische Katastrophenschutz am Mittwoch mitteilte. Dutzende Häuser wurden beschädigt, bevor sich der Sturm abschwächte. Im Vorfeld waren fast 100.000 Menschen aufgerufen worden, sich in Sicherheit zu bringen.

Nach Angaben des indischen Wetterdienstes erreichte "Arnab" den Bundesstaat Andhra Pradesh in den frühen Morgenstunden mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 135 Stundenkilometern und Böen von bis zu 150 Stundenkilometern. Teilweise fielen bis zu 300 Liter pro Quadratmeter Regen.

Angesichts des Sturms hatten die Behörden in den betroffenen Bundesstaaten die Evakuierung niedrig gelegener Gebiete und die Schließung aller Schulen und Universitäten bis Ende der Woche angeordnet. Auch die Nachbarländer Sri Lanka und Nepal gaben Unwetterwarnungen aus. Touristen wurden aufgerufen, nicht ins nepalesische Hochgebirge zu reisen. Wer sich bereits dort aufhalte, solle sicheres Gebiet aufsuchen.