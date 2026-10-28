Zyklon "Arnab" trifft in Indien auf Land

Mit heftigem Wind und sintflutartigen Regenfällen ist an der Südostküste Indiens der Zyklon "Arnab" auf Land getroffen. Wie der Wetterdienst am Mittwoch mitteilte, erreichte "Arnab" den Bundesstaat Andhra Pradesh mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 135 Stundenkilometern und Böen von bis zu 150 Stundenkilometern. Besonders betroffen waren demnach die Küstenabschnitte zwischen den Städten Bapatla und Visakhapatnam.

Zuvor hatten die Behörden die Evakuierung niedrig gelegener Gebiete in Andhra Pradesh und dem benachbarten Bundesstaat Odisha und die Schließung aller Schulen und Universitäten bis Ende der Woche angeordnet. Tausende Menschen wurden angewiesen, sich ins Landesinnere zu begeben oder Schutzräume aufzusuchen.

In Andhra Pradesh wurden bis zu 50.000 Menschen dazu aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. In Odisha waren 48.000 Menschen von den Evakuierungen betroffen.

In der indischen Hafenstadt Kakinada gerieten Bäume wegen des heftigen Winds ins Wanken. Es regnete in Strömen, während massive Wellen an die Küste peitschten. Der Einwohner Kotesh Kumar sagte, er habe so etwas noch nie zuvor gesehen". Er fügte hinzu, die Regierung habe die Bewohner dazu aufgerufen, Lebensmittelvorräte anzulegen.