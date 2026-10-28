Maturatermine für 2028 und 2029

Die Zentralmatura zum Haupttermin 2028 soll am 2. Mai mit der Latein-Klausur starten. Das sieht ein Verordnungsentwurf des Bildungsministeriums vor. Weiter geht es mit der Deutsch-Matura am 3. Mai, der 4. Mai und 5. Mai sind aufgrund des Landesfeiertags in Oberösterreich bzw. möglicher schulautonomer Tage prüfungsfrei. Am 9. Mai soll die Englisch-Klausur folgen, am 10. Italienisch, am 11. Mathematik und am 12. Mai Französisch.

Abgeschlossen wird am 15. Mai mit Griechisch und am 16. mit den Minderheitensprachen Ungarisch, Kroatisch und Slowenisch sowie Spanisch. Die Kompensationsprüfungen für Schülerinnen und Schüler mit negativen Noten stehen am 8. und 9. Juni im Kalender.

2029 erfolgt der Matura-Start dann etwas später. Aufgrund des 1. Mai (Dienstag) und des oberösterreichischen Landesfeiertags (4. Mai) beginnt die Zentralmatura erst am 7. Mai mit den Minderheitensprachen und Griechisch. Am 8. Mai folgt Deutsch und am 9. Mai Englisch. Anschließend sorgt Christi Himmelfahrt (10. Mai) für eine Matura-Unterbrechung. Fortgesetzt wird am 14. Mai mit Mathematik, am 15. Mai steht Italienisch und am 16. Mai Latein am Programm. Am 18. Mai folgt Französisch, pfingstbedingt müssen die angehenden Spanisch-Maturanten für den Abschluss-Termin bis 22. Mai warten. Kompensationsprüfungen finden dann am 7. und 8. Juni statt.