Meinl-Reisinger trifft indischen Amtskollegen am Mittwoch

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) trifft am Mittwoch ihren indischen Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar in Neu-Delhi. Schwerpunkte des Treffens sind laut Außenministerium neue Wirtschaftschancen für österreichische Unternehmen sowie die Vorbereitung auf Österreichs Mitgliedschaft im UNO-Sicherheitsrat 2027/28. Konkret soll auch über Möglichkeiten gesprochen werden, österreichischen Unternehmen den Zugang zum indischen Markt zu erleichtern.

Meinl-Reisinger und Jaishankar trafen zuletzt am Rande der UNO-Generalversammlung in New York im September 2026 zusammen. Indien kandidiert derzeit für einen nicht ständigen Sitz im Sicherheitsrat für die Periode 2028/29. Sowohl Österreich als auch Indien treten nach Angaben des Ministeriums für Reformen innerhalb der Vereinten Nationen ein.

Der Besuch steht auch im Zeichen des im Jänner ausverhandelten Freihandelsabkommens zwischen der EU und Indien. Meinl-Reisinger wird in Neu-Delhi daher auch mit Vertretern österreichischer Unternehmen zusammentreffen.

Mitte September legte die EU-Kommission dem Rat der EU-Länder ihre Vorschläge für die Unterzeichnung und den Abschluss des Handelsabkommens zwischen der EU und Indien vor. Nach Angaben der Kommission soll das Abkommen nach seinem Inkrafttreten den Zugang zum indischen Markt erleichtern, Zölle senken und Handelshemmnisse abbauen. Darüber hinaus soll es verlässlichere Rahmenbedingungen für Handel und Investitionen schaffen.