Wieder ein (fast) ausverkauftes Tivoli
Wacker gegen WSG: Heißer Cup-Abend um die Tiroler Nummer eins
Das Cup-Achtelfinale zwischen FC Wacker und WSG Tirol mobilisiert im Tivoli-Stadion heute wieder die Massen. Der Sieger dieses emotionalen Duells löst das Viertelfinalticket.
© GEPA pictures/ Daniel Schoenherr
Im prestigeträchtigen ÖFB-Cup-Achtelfinal-Derby zwischen Zweitligist FC Wacker Innsbruck und Bundesligist WSG Tirol ist heute (18 Uhr/live auf ORF 1) im vollen Tivoli alles angerichtet für ein großes Fußballfest.
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