Gefährliche Drohung unter Mitbewohnern in Matrei: 53-Jähriger konnte flüchten

Ein 53-jähriger Rumäne soll am Dienstagabend in Matrei am Brenner seinen gleichaltrigen Mitbewohner mit einem Messer und verbal mit dem Umbringen bedroht haben.

Der bedrohte Mann, ebenfalls rumänischer Staatsbürger, konnte flüchten. Er blieb unverletzt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 20.25 Uhr.