Messer im Spiel
Gefährliche Drohung unter Mitbewohnern in Matrei: 53-Jähriger konnte flüchten
Ein 53-jähriger Rumäne soll am Dienstagabend in Matrei am Brenner seinen gleichaltrigen Mitbewohner mit einem Messer und verbal mit dem Umbringen bedroht haben.
Der bedrohte Mann, ebenfalls rumänischer Staatsbürger, konnte flüchten. Er blieb unverletzt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 20.25 Uhr.
Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Weitere Angaben zum Auslöser der Bedrohung machte die Polizei nicht. (TT.com)