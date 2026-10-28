Vermeintlicher Nebenjob wurde teuer: Mann im Zillertal fiel auf Betrugsmasche herein

Eine vermeintliche Jobanzeige in sozialen Medien hat einen Mann im Zillertal Tausende Euro gekostet. Die Betrüger lockten zunächst mit bezahlten Aufgaben und verlangten anschließend weitere Einzahlungen.

Ein 34-Jähriger ist im vorderen Zillertal auf eine betrügerische Jobanzeige hereingefallen und hat einen hohen vierstelligen Eurobetrag verloren. Die Masche begann am Montag über eine Social-Media-App.

Der Mann stieß dort auf eine Jobanzeige und öffnete den dazugehörigen Link. Auf einer Bewerbungsseite gab er persönliche Daten ein. Anschließend nahmen die mutmaßlichen Betrüger über einen Messenger-Dienst Kontakt zu ihm auf. Er erklärte sich laut Polizei bereit, verschiedene Aufgaben gegen Bezahlung zu erledigen. Das dafür versprochene Geld wurde zunächst tatsächlich auf ein Internetkonto überwiesen.

Um das Guthaben angeblich abzusichern, sollte der Mann jedoch selbst Geld einzahlen. Er leistete daraufhin mehrere Überweisungen. Als er die Zahlungen stoppen wollte, wurde ihm damit gedroht, sein Guthaben einzufrieren.