Parlamentswahl in Israel: Netanjahus Vorsprung wächst, Mehrheit fehlt weiterhin

Nach gut 37 Prozent der ausgezählten Stimmen liegt Benjamin Netanjahus rechtsreligiöser Block zehn Sitze vor dem gegnerischen Lager. Eine Regierungsbildung dürfte dennoch schwierig werden.

Nach Auszählung von gut 37 Prozent der Stimmen bei der Parlamentswahl in Israel hat der rechtsreligiöse Block von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu Medien zufolge seinen Vorsprung ausgebaut. Für eine Mehrheit reicht es aber weiterhin nicht. Laut israelischen Medienberichten kommt Netanjahus Lager derzeit auf 57 der 120 Sitze in der Knesset und liegt damit zehn Sitze vor dem gegnerischen Lager von Ex-Militärchef Gadi Eisenkot.

Netanjahus Likud-Partei wurde den Angaben zufolge mit 28 Sitzen stärkste Kraft. Dahinter liegt Eisenkots Mitte-Partei Jaschar mit 21 Sitzen. Für beide Lager dürfte die Regierungsbildung schwierig werden.

Die arabischen Parteien kommen derzeit gemeinsam auf 16 Sitze. Eisenkot könnte daher nur mit Unterstützung arabischer Parteien eine Mehrheit erreichen. Mehrere Oppositionsparteien lehnten eine solche Zusammenarbeit bislang jedoch ab. Netanjahu rief unterdessen zur Bildung einer starken rechtsgerichteten Regierung ohne Beteiligung arabischer Parteien auf.

Prognosen drehen sich

Nach Schließung der Wahllokale hatten alle drei großen Fernsehsender in Israel zunächst prognostiziert, dass das Oppositionslager vor Netanjahus Koalitionsblock liegen würde. Wenige Stunden später wandelte sich das Bild jedoch, und im Verlauf der Nacht lag Netanjahus Lager schließlich vorn. Seine Koalition, die sich zuletzt auf rechtsextreme und streng religiöse Parteien stützte, hatte bei der letzten Wahl Ende 2022 noch 64 Sitze erhalten.

Frühere Wahlen haben gezeigt, dass sich das Bild bis zur Auszählung aller Stimmen noch verschieben kann.

Hohe Wahlbeteiligung - Gesellschaft gespalten

Die Parlamentswahl mobilisierte die israelischen WählerInnen so stark wie seit langem nicht mehr. Nach Angaben der Zentralen Wahlkommission lag die Wahlbeteiligung bei 77,7 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit 1999. Die hohe Mobilisierung unterstreicht die Bedeutung, die viele Israelis der ersten Parlamentswahl seit dem verheerenden Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 und dem anschließenden Gaza-Krieg beimessen.

Im Wahlkampf spielten neben der Sicherheitslage vor allem die Zukunft der israelischen Demokratie, der umstrittene Justizumbau, der Streit über die Wehrpflicht für ultraorthodoxe Juden und Netanyahus persönliche Verantwortung für den Hamas-Terrorangriff vom 7. Oktober eine entscheidende Rolle. In all diesen Fragen ist die israelische Gesellschaft tief gespalten, sie alle haben anhaltende Massenproteste ausgelöst.

Israel könnte neue Dauerkrise drohen

Scheitert die Regierungsbildung, könnte Netanyahu zunächst an der Spitze einer Übergangsregierung im Amt bleiben. Israel würde damit eine politische Dauerkrise mit immer neuen Parlamentswahlen drohen, wie sie das Land bereits in der Vergangenheit erlebt hat. Zwischen 2019 und 2022 waren die Israelis fünfmal zur Wahl aufgerufen, weil sich keine dauerhaften Mehrheiten fanden.

Eine erneute politische Blockade könnte das Land über Monate lähmen. Dabei sind auch drei Jahre nach Beginn des Gaza-Kriegs viele Konflikte in der Region ungelöst und Israel steht besonders mit Blick auf den Erzfeind Iran vor großen sicherheitspolitischen Herausforderungen. (APA, TT)