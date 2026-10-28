Tödliche Lkw-Kollision auf der Brennerautobahn: 23-jähriger Südtiroler stirbt

Ein schwerer Auffahrunfall mit vier Lkw auf der italienischen Brennerautobahn hat am Dienstag ein Todesopfer gefordert. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 23-jährigen Südtiroler. Zwei weitere Lkw-Fahrer wurden verletzt.

Bei einem schweren Auffahrunfall auf der Brennerautobahn (A22) in Italien ist am Dienstag ein 23-jähriger Südtiroler ums Leben gekommen. Wie italienische Medien berichten, war der junge Mann mit einem Lastwagen unterwegs.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr auf der Nordspur der A22 zwischen Verona Nord und Affi. Insgesamt vier Lastwagen, drei davon mit Heu und einer mit Lebensmitteln beladen, waren in die Kollision verwickelt.

Für den 23-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Rettungskräfte, Notarzt und ein Rettungshubschrauber rückten zur Unfallstelle aus, konnten jedoch nur noch seinen Tod feststellen. Zwei weitere Lkw-Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt.

Vier Lkw waren am Dienstagnachmittag in den Unfall verwickelt. © US VIGILI DEL FUOCO

Ermittlungen zur Unfallursache

Wie es zu der folgenschweren Kollision kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die italienische Straßenpolizei führte an der Unfallstelle Spurensicherungen durch. Neben Polizei und Rettungsdienst standen auch zahlreiche Feuerwehrkräfte im Einsatz.