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Kommentar
Es geht um mehr als nur um ein Schulhaus
Kommentarvon Wolfgang Otter
Wenn Politik oder Behörden eine Volksschule zusperren wollen, kommen sie mit Fakten meist nicht weiter. Sie müssen zeigen, wie ein Dorf weiter lebendig bleiben kann.
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