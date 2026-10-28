Kurz vor dem Winter: ÖSV-Läuferin verkündet überraschend Rücktritt

Mit einem „Danke, Skifahren!“ verkündete Christina Födermayr überraschend ihren Rücktritt vom Profisport. Die ÖSV-Ski-Crosserin beendet mit nur 25 Jahren ihre Karriere, in der sie im Weltcup einmal auf das Podest fuhr (Zweite in Arosa 2023) und zweimal bei Olympia am Start war.

„Fast mein ganzes Leben lang kannte ich nichts anderes. Und lange Zeit dachte ich, es gäbe immer mehr. Noch ein Rennen. Noch eine Chance. Noch einen Moment, um zu sehen, wie weit ich kommen kann. Aber das Leben lehrt einen, dass man alles geben kann, was man hat, und trotzdem nicht alles um sich herum kontrollieren kann“, schrieb die Oberösterreicherin auf Instagram.

„Aber wenn ich jetzt zurückblicke, will ich mich nicht daran erinnern, was hätte sein können. Ich will mich daran erinnern, was war“, führte Födermayr, deren Karriere auch von vielen schweren Verletzungen geprägt war, weiter aus und bedankte sich bei Familie, Freunden und Sponsoren für eine „wunderschöne Reise“.

Warme Worte kamen zum Abschied unter anderem von ihren ehemaligen ÖSV-Kolleginnen Nina Astner oder Anna Gandler. (TT.com)