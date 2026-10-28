Einbrecher rasen mit SUV in Wiener Juwelier und flüchten mit Schmuck

Spektakulärer Einbruch am Wiener Graben: Unbekannte rasten Mittwochfrüh mit einem SUV in die Schaufensterfront eines Juweliers. Anschließend erbeuteten sie Schmuck und konnten flüchten.

Mit einem SUV sind Einbrecher am Mittwochfrüh in die Schaufensterfront eines Juweliers in der Wiener Innenstadt gerast. Auf diese Weise verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zutritt zu dem Geschäft am Graben.

Im Inneren nahmen die Einbrecher Schmuck an sich. Anschließend gelang ihnen mit ihrer Beute die Flucht, teilte Polizeisprecherin Julia Schick mit.

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