Spektakulärer Einbruch am Wiener Graben: Einbrecher rasten mit SUV in Juwelier

Unbekannte rasten Mittwochfrüh am Wiener Graben mit einem SUV in die Schaufensterfront eines Juweliers. Anschließend erbeuteten sie Schmuck und konnten flüchten.

Einbrecher sind Mittwochfrüh mit einem SUV in die Schaufensterfront eines Wiener Innenstadtjuweliers gerast. Nachdem sie sich so Zutritt verschafft hatten, bedienten sich die Unbekannten in dem Geschäft am Graben an dem Schmuck. Laut Polizeisprecherin Julia Schick gelang es den Kriminellen, sich mit ihrem Diebesgut aus dem Staub zu machen.

Wie hoch der Schaden ist, stand zunächst nicht fest, er dürfte aber enorm sein. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

📽️ Video | Einbruch in Wiener Juwelier

Den dunklen Wagen ließen die zumindest zwei Täter in der Auslage stehen. Wie die Einbrecher entkamen und ob dabei ein zweiter Wagen im Spiel war, war offiziell noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Kriminalisten erhofften sich hier mehr Aufschlüsse durch Bilder aus diversen Überwachungskameras.

Unklar war am frühen Nachmittag noch, ob sich die Kriminellen nur aus der Auslage des Juweliers bedient hatten. Besonders die Fassade und die Auslagen waren massiv ramponiert. Ob auch Vitrinen im Geschäft eingeschlagen wurden, konnten die Ermittler noch nicht mit Sicherheit sagen. Sie vermuteten aber, dass vor allem die Auslagen im Visier gestanden waren und die Täter die schnelle Flucht im Auge hatten.