160 Menschen, ein Thema: ahead x® innsbruck holt die KI aus der Blackbox

Volles Haus im novum Innsbruck Mitte: Die KI-Show ahead x®, präsentiert von der Tiroler Tageszeitung, zeigte, wie wichtig es ist, sich bei einem Zukunftsthema persönlich zu begegnen.

Rund 160 Gäste kamen am 22. Oktober ins novum Innsbruck Mitte, um künstliche Intelligenz nicht nur erklärt zu bekommen, sondern live zu erleben. Den Auftakt machte Sängerin Edith Schleining mit einem KI-generierten Lied – und machte hörbar, was die Transformation für die Musikbranche bedeutet.

Auf der Bühne standen drei bewusst unterschiedliche Stimmen: Philipp Tikowsky erklärte, was KI ist und was sie heute schon verändert. KI-Experte Lukas Wagner zeigte mit Live-Experimenten und Deepfakes, wie täuschend echt KI-Inhalte inzwischen sind. Marco Moosbrugger, Gründer der Core Vision Systems GmbH, demonstrierte, wie agentische KI in Vereinen und Unternehmen Arbeit abnimmt.

Dass ahead x® existiert, hat mit Wagners eigener Geschichte zu tun. Der Österreicher berät Unternehmen weltweit zu KI und musste in sechs Jahren zweimal seinen Beruf komplett neu erfinden. „Wir erleben gerade den größten Wandel in der Geschichte der Menschheit. Ich will nicht, dass meine Eltern oder Nachbarn dabei auf der Strecke bleiben“, sagt Wagner. Sein Ansatz „Stufe 0“: Menschen erst einmal erreichen und ihnen die Angst nehmen.

Ein Großteil des Publikums war über 60 Jahre alt und kam aus ganz Tirol. © Lichtraum Fotostudio

Das kommt an, gerade bei jenen, die im digitalen Wandel oft übersehen werden: Ein Großteil des Publikums war über 60 und kam aus ganz Tirol. Ruth Huber, Software-Trainerin im Ruhestand aus Innsbruck, erlebte einen Abend, der „sehr informativ, verständlich und humorvoll“ war, „mit klarem Verweis auf die Licht- und Schattenseiten der KI“. Manfred Strickner (54) zieht Bilanz: „In drei Stunden wurde uns ein sehr guter Überblick über die KI vermittelt. Kann ich nur weiterempfehlen.“