Wohnhaus in Bayern explodiert: Mehrere Verletzte und drei Vermisste

Nach einer heftigen Explosion ist am Mittwochfrüh ein Mehrfamilienhaus in Regensburg in Brand geraten. Mindestens vier Menschen wurden teils schwer verletzt, drei weitere werden vermisst. Das betroffene Gebäude sowie zwei Nachbarhäuser sind einsturzgefährdet.

Ein lauter Knall, dann Flammen: Nach einer Explosion ist am Mittwoch gegen 4 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der bayerischen Stadt Regensburg in Brand geraten. Mindestens vier Menschen wurden nach Angaben der Polizei teilweise schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Drei weitere Personen werden laut Feuerwehr vermisst. Noch ist allerdings unklar, ob sie sich zum Zeitpunkt der Explosion tatsächlich in dem Gebäude befanden. Das betroffene Wohnhaus sowie zwei angrenzende Gebäude gelten als einsturzgefährdet.

📽️ Video | Explosion in Regensburg

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Ursache der Explosion noch unklar

Was die Explosion ausgelöst hat, war zunächst nicht bekannt. Zwischenzeitlich hatte die Polizei eine mögliche Gasexplosion als Ursache ins Spiel gebracht. Nach Angaben der Feuerwehr gibt es in dem Gebäude grundsätzlich einen Gasanschluss.

Die Wucht der Explosion war offenbar enorm: Zwei Wände seien aus dem Gebäude gedrückt worden, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Unmittelbar nach der Detonation habe es einen Feuerball gegeben, anschließend sei das Haus in Flammen gestanden.