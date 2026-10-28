Schweres Zugunglück in Spanien: Offenbar mehr als 40 Tote und 170 Verletzte

Ein Hochgeschwindigkeitszug hat ersten Informationen zufolge einen anderen von hinten gerammt. Die Opferzahl könnte noch steigen, wird befürchtet.

Beim Zusammenstoß zweier Hochgeschwindigkeitszüge in Zentralspanien sind nach Angaben einer Sprecherin der Regionalregierung von Kastilien-La Mancha mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Die Opferzahl könne noch steigen. Das Nachrichtenportal El Español berichtet von mindestens 46 Toten. Mehr als 170 Menschen seien demnach teils schwer verletzt worden.

Bei dem Unglück nahe Urda in der Provinz Toledo entgleisten zwei Waggons eines Zuges des privaten Bahnunternehmens Iryo. Die Waggons stürzten nach Informationen des Fernsehsenders RTVE einen Bahndamm hinunter. Der zweite Zug stammt von der staatlichen Bahngesellschaft Renfe.

© IMAGO/Juanma Jiménez

Bahnstrecke gesperrt

Der Bahnverkehr zwischen Madrid und Andalusien wurde in beide Richtungen unterbrochen, wie der spanische Bahnnetzbetreiber Adif mitteilte. Die Ursache des Zusammenstoßes war zunächst unklar.

Der Unfall ereignete sich Medienberichten zufolge kurz vor 9.00 Uhr. Ein Hochgeschwindigkeitszug habe einen anderen von hinten gerammt, als beide in Richtung Süden nach Andalusien unterwegs gewesen seien, hieß es aus Adif-Kreisen.

Zahlreiche Zugverbindungen sind nach dem Unglück ausgefallen. Viele Menschen strandeten auf Bahnhöfen. © IMAGO/Francisco J. Olmo

Ministerpräsident Sánchez zeigt sich bestürzt

„Bestürzt über das schwere Zugunglück in Toledo“, schrieb der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez auf X. Er sprach den Betroffenen und ihren Angehörigen sein Mitgefühl aus.

Der Unfall weckt Erinnerungen an das schwere Zugunglück vom Jänner dieses Jahres bei Adamuz in Andalusien. Damals entgleiste ein Iryo-Hochgeschwindigkeitszug und stieß mit einem entgegenkommenden Zug von Renfe zusammen. Bei dem Unglück kamen 46 Menschen ums Leben, mehr als 150 wurden verletzt. (APA, TT)