Schweres Zugunglück in Spanien: Offenbar mehr als 50 Tote und 170 Verletzte

Ein Hochgeschwindigkeitszug hat ersten Informationen zufolge einen anderen von hinten gerammt. Die Opferzahl könnte noch steigen, wird befürchtet.

Beim Zusammenstoß zweier Hochgeschwindigkeitszüge in Zentralspanien sind offenbar mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtet das Nachrichtenportal El Español. Mehr als 179 Menschen seien demnach teils schwer verletzt worden.

Die Regionalregierung Kastilien-La Mancha spricht bislang offiziell von 30 Toten. Die Opferzahl könne aber noch steigen, hieß es.

Bei dem Unglück nahe Urda in der Provinz Toledo entgleisten zwei Waggons eines Zuges des privaten Bahnunternehmens Iryo. Die Waggons stürzten nach Informationen des Fernsehsenders RTVE einen Bahndamm hinunter. Der zweite Zug gehört zur staatlichen Bahngesellschaft Renfe.

Die beiden Hochgeschwindigkeitszüge waren in die selbe Richtung unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam. © IMAGO/Juanma Jiménez

Bahnstrecke gesperrt

Der Bahnverkehr zwischen Madrid und Andalusien wurde in beide Richtungen unterbrochen, wie der spanische Bahnnetzbetreiber Adif mitteilte. Die Ursache des Zusammenstoßes war zunächst unklar.

Der Unfall ereignete sich Medienberichten zufolge kurz vor 9.00 Uhr. Ein Hochgeschwindigkeitszug habe einen anderen von hinten gerammt, als beide in Richtung Süden nach Andalusien unterwegs gewesen seien, hieß es aus Adif-Kreisen.

Zahlreiche Zugverbindungen sind nach dem Unglück ausgefallen. Viele Menschen strandeten auf Bahnhöfen. © IMAGO/Francisco J. Olmo

Ministerpräsident Sánchez zeigt sich bestürzt

„Bestürzt über das schwere Zugunglück in Toledo“, schrieb der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez auf X. Er sprach den Betroffenen und ihren Angehörigen sein Mitgefühl aus.

Der Unfall weckt Erinnerungen an das schwere Zugunglück vom Jänner dieses Jahres bei Adamuz in Andalusien. Damals entgleiste ein Iryo-Hochgeschwindigkeitszug und stieß mit einem entgegenkommenden Zug von Renfe zusammen. Bei dem Unglück kamen 46 Menschen ums Leben, mehr als 150 wurden verletzt. (APA, TT)