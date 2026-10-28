Skandinavier reisten ins Pitztal
Quo vadis, Skirennsport? 33.000 Kilometer für eine Weltcup-Saison
Für die Pitztaler Trainingsloipe in Mandarfen wurden 27.000 Kubikmeter Schnee bereitgestellt, für Tiroler Biathletin Anna Gandler angesichts der Schneeprobleme in Skandinavien eine wichtige Option.
© TVB Pitztal/Wegener
Der Skirennsport sieht sich vor allem als Leidtragender, nicht als Mitschuldigen beim Voranschreiten des Klimawandels. Initiativen wie etwa die Errichtung von Skihallen sollen zur Kehrtwende beitragen.
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