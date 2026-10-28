Skandinavier reisten ins Pitztal

Quo vadis, Skirennsport? 33.000 Kilometer für eine Weltcup-Saison

Für die Pitztaler Trainingsloipe in Mandarfen wurden 27.000 Kubikmeter Schnee bereitgestellt, für Tiroler Biathletin Anna Gandler angesichts der Schneeprobleme in Skandinavien eine wichtige Option.
© TVB Pitztal/Wegener
Florian Madl

Von Florian Madl

Der Skirennsport sieht sich vor allem als Leidtragender, nicht als Mitschuldigen beim Voranschreiten des Klimawandels. Initiativen wie etwa die Errichtung von Skihallen sollen zur Kehrtwende beitragen.

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